شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت اﻹدارة العامة للمرور، أنه يتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، تلاحظ سقوط أمطار خفيفة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.
وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.
وتشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ، أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق ، وذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية .
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سيطرة المنخفض الجوى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد .
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية : يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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