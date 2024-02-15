شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يخصص شباك تذاكر للسيدات وكبار السن وذوى الهمم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة النقل شباك صرف تذاكر المترو للسيدات وكبار السن وذوى الهمم، بعدد كبير من محطات المترو، وذلك للتسهيل عليهم ومنع التزاحم أمام شباك التذاكر، ويمكن استخدام هذا الشباك للجمهور العادى ولكن الأولوية للسيدات وكبار السن وذوى الهمم.

وعملت الهيئة القومية للأنفاق على تخفيف الزحام أمام شباك تذاكر المترو من خلال تشغيل ماكينات الكترونية لقطع التذاكر دون الاحتياج إلى موظف، مما سهل الحصول على التذكرة من عدة منافذ بالإضافة إلى تفعيل محفظة التذاكر وهو عبارة عن كارت ذكى يتم شحنه برصيد واستخدامه في المرور من بوابات المترو دون الاحتياج الى قطع تذكرة، إضافة إلى الاشتراكات العادية.

وشغلت وزارة النقل نحطات مترو (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، بداية شهر يناير الماضى، ومع التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، الذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.