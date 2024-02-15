شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الرئيس البرازيلي شخصية عظيمة وملهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، الذى يزور مصر حاليا.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية: "أرحب بيك وسعيد بلقائك في مصر.. وبشكرك على هذه الزيارة ..واسمحوا لي أن أسجل كل التقدير والاحترام لشخصكم ، وأقول إن فخامة الرئيس شخصية عظيمة جدا ويمكن أثناء حديثنا في الداخل تحدثنا خلال حكم دولة البرازيل لاكثر من 120 سنة لم يحدث إن الشعب البرازيل يختار ولاية تالتة غير فخامة الرئيس، وهذا يعكس شخصية الرئيس الملهمة والمقدرة.

أضاف الرئيس السيسي: " شخصية الرئيس دا سيلفا لها مكانة دولية عظيمة لدى الشعب البرازيل والعالم كله ، وبشكر فخامة الرئيس على المباحثات الثنائية بمناسبة 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبشكره أيضا على الإرادة الحقيقية اللى عكستها المباحثات التي تمت بيننا على تطوير العلاقات في مختلف المجالات".