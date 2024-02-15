شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة لأحد تشكيلات الجيش الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة والذى يجريه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وألقى اللواء أح / شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أكد خلالها حرص رجال الجيش الثالث الميدانى على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى نطاق المسئولية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون التى تم تنفيذها خلال المراحل المختلفة للمشروع ، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية إتخاذ القرار المناسب خلال المواقف الطارئة طبقاً للمتغيرات المختلفة أثناء مراحل سير العمليات ، مشيداً بالآداء المتميز والتخطيط الراقى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع .

وفى ختام المرحلة نقل الفريق/ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال الجيش الثالث الميدانى لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بمنظومة التدريب القتالى لكافة التشكيلات والوحدات وصولاً لأعلى مستويات الجاهزية والإحترافية فى تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف .

حضر تنفيذ المشروع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.