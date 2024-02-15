شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بإعداد كشوف ببيانات الطلبة المعفيين من المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية طالبت فيه المديريات التعليمية بضرورة قيام المسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب الذين يندرجون، تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية، والمستندات الدالة على الإعفاءات، وتسلم الكشوف لمسئولى وحدات المعلومات بالمدارس لتسجيلها على التطبيق المعد لذلك على استمارة بيانات التلميذ والتابعين للإدارة العامة للقواعد البيانات المركزية.

وتابعت الوزارة: حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة فى هذا الكتاب اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم، فى إطار التيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الأعباء المالية عنهم فيما يخص تحصيل المصروفات الدراسية بمختلف مراحل التعليم.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى وقت سابق الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية وهم :

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك ، مع مراعاة سريان الاعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

-أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

-أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.