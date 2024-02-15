شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة": تعامل فورى مع تجمعات المياه و100 سيارة شفط تتمركز بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تعامل الشركة من خلال سياراتها ومعداتها مع تجمعات الأمطار التي شهدتها بعض الطرق والميادين، ومنها طريق مصر إسكندرية الصحراوي وشارع جامعة الدول العربية، وذلك بعد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق المحافظة.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الشركة تتابع بشكل دائم ومستمر الأحوال الجوية من خلال غرفة العمليات والطوارئ برئاسة المهندس منصور بدوي، لافتًا إلى أنه تم الدفع أمس الأربعاء بـ100 سيارة شفط مياه وأطقم صيانة وبدالات محمولة تمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادًا لسقوط أمطار والتعامل مع تجمعات المياه المتوقعة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد وليد عابدين أنه جارٍ التعامل مع تجمعات المياه في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن الشركة في حالة استنفار دائم لحين إشعار آخر من هيئة الأرصاد الجوية يفيد بانتهاء حالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية يشير إلى استمرار سيطرة المنخفض الجوى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مشيرة إلى أنه يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.



رفع تجمعات مياه الأمطار بالجيزة



سحب تجمعات المياه بشوارع الجيزة