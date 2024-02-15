شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أرقام لشكاوى المترددين على منافذ بيع التجزئة بسوق الجملة بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على انتظام حركة البيع والشراء بسوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر ومنافذ بيع التجزئة التى تم افتتاحها منذ أيام داخل السوق لتوفير الخضراوات والفواكه التجزئة بسعر الجملة.

ووجه محافظ الجيزة رئيس سوق الجملة باستمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء بالسوق والمنافذ، والتأكد من توافر كل السلع بشكل دائم وبيعها للجمهور بالأسعار المعلنة دون أى زيادات من قبل التجار.

وشدد المحافظ على عدم السماح بالمغالاة فى الأسعار واستبدال البائعين غير الملتزمين بقوائم الأسعار داخل المنافذ السلعية، مؤكدًا أن المحافظة توفر المواقع لعرض وبيع السلع دون تحميل البائع أي أعباء مالية لوضع نسب خصومات في أسعار السلع التموينية والخضراوات والفواكه المعروضة لتحقيق الأستفادة للمواطنين.

ولفت أنه تم تخصيص أرقام (01008047086 ، 01147821653) لتلقى شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزية للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بالسوق للتعامل الفوري حيالها.

وأشار تقرير الجهاز التنفيذى للسوق إلى استقرار الأسعار خلال اليوم الخميس والتى شملت 6 جنيهات لكيلو الطماطم و15 جنيها لكيلو البصل و13 جنيها لكيلو الموز و8 جنيهات لكيلو البرتقال و13 جنيها لكيلو الخيار و7 جنيهات لكيلو الكوسة و30 لكيلو الثوم و15 للجوافة و69 جنيه لكيلو العدس و32 جنيها لكيلو الأرز و75 لعبوة الزيت سعة 700 مل.



ار بسوق الجملة بـ6 أكتوبر



أسعار البقوليات بسوق الجملة بـ6 أكتوبر



البصل



البطاطس بسوق الجملة بـ6 أكتوبر



الخضار



تخصيص أرقام للإلاغ عن المخالفات



سوق الجملة بـ6 أكتوبر



سوق الجملة في 6 أكتوبر