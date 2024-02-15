شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط أداء الطلاب المرضى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى، للطلاب المرضي والذين يتعرضون لظروف طارئة، موضحة أنه في حالة تغيب الطالب (منتظم عن أداء امتحان الدور الأول من امتحانات الدبلومات الفنية فى كل المواد أو بعضها بعذر قهري سواء كان هذا العذر مرضيا أو نتيجة حادث أو غير ذلك التقدم عقب حدوث حالة العذر مباشرة للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها الطالب .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها، يقوم الطالب بتقديم مستندات يثبت هذا العذر لتقوم المديرية أو الإدارة التعليمية بفحص المستندات واستيفائها والموافقة على قبول العذر أو رفضه ويكون ذلك عن طريق تأشيرة صريحة وواضحة موافق غير موافق من مدير المديرية أو مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنهما، ثم يتم اخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بصورة عاجلة بقبول عذر الطالب عقب حدوثه مباشرة أثناء فترة انعقاد الامتحانات ولا يتم إرسال الإخطار بالبريد، ويتم إثبات العذر المرضى أو الناتج عن حادث بتقرير طبي معتمد من التأمين الصحي.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه بالنسبة لطلاب عمال منازل يتم الاثبات بتقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي، وفي حالة العذر المرضى المفاجئ الذي يحدث للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان، يمكن إثباته بتقرير يعده طبيب اللجنة وأخر يعده رئيسها ويتم نقل الطالب إلى مستشفى حكومي، وعلى ولى أمره التقدم بالمستندات الطبية الدالة على ذلك عقب حدوث حالة العذر المرضي مباشرة للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها لتقوم بدورها بفحص هذه المستندات واستيفائها والموافقة على قبول العذر ثم يتم اخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بصورة عاجلة بقبول عذر الطالب عقب حدوثه مباشرة، أثناء فترة انعقاد الامتحانات ولا يتم إرسال الإخطار بالبريد.

وقالت وزارة التعليم: إذا تقرر قبول عذر الطالب يسمح له بأداء الامتحان بالدور الثاني في ذات العام وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في المواد التي تغيب عنها بعذر مقبول وفي جميع الأحوال لا يتم قبول أية أعذار بعد تاريخ اعتماد نتيجة الدور الأول، أما إذا وقع هذا العذر للطالب في امتحانات الدور الثاني فلا يعتبر العام الذي حدث فيه عام رسوب ولا يحسب ضمن مرات التقدم للامتحان، و الطالب الذي يتقرر عدم قبول عذره تطبق عليه القواعد الخاصة بالدور الثانى.