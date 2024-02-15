شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء المطر.. أدعية مستحبة وقت سقوط الأمطار "اللهم اسقنا غيثا مغيثا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعاء المطر .. يستحب ترديده وقت سقوط الأمطار و تشهد عدة مناطق متفرقة الأن بالقاهرة الكبرى أمطار غزيرة على عدة مناطق وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد ، فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تحت تأثير السحب الممطرة الآن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانآ .
-اللهم صيباً نافعاً اللهم صيباً هنيئاً
-اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً
-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به
-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "
-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين
-اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز