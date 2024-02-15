شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء المطر.. أدعية مستحبة وقت سقوط الأمطار "اللهم اسقنا غيثا مغيثا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعاء المطر .. يستحب ترديده وقت سقوط الأمطار و تشهد عدة مناطق متفرقة الأن بالقاهرة الكبرى أمطار غزيرة على عدة مناطق وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد ، فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تحت تأثير السحب الممطرة الآن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانآ .

-اللهم صيباً نافعاً اللهم صيباً هنيئاً

-اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً

-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "

-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين

-اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين.