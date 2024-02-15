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دعاء المطر.. أدعية مستحبة وقت سقوط الأمطار "اللهم اسقنا غيثا مغيثا"

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القاهرة - سامية سيد - دعاء المطر .. يستحب ترديده وقت سقوط الأمطار و تشهد عدة مناطق متفرقة الأن بالقاهرة الكبرى أمطار غزيرة على عدة مناطق وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد ، فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تحت تأثير السحب الممطرة الآن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانآ .

 

-اللهم صيباً نافعاً اللهم صيباً هنيئاً

-اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً

-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به 

-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "

-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين 

-اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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