شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: توزيع 18 طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف انطلاق يوم الأحد القادم 18/2/2024م حتى الثلاثاء 20/2/2024م عملية توزيع ( 18 ) طنًّا من اللحوم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك بمحافظات: ( القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وشمال سيناء، والفيوم، وقنا، ومطروح، والسويس )، وذلك فى إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام.

وكانت قد أعلنت وزارة الاوقاف توزيع خمسمائة طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بالأوقاف للأسر الأولى بالرعاية قبل رمضان ، وذلك بعد إعلانها تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن (100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام) يتم إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ .

ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و 300 طن من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

وهذا تؤكد وزارة الأوقاف المصرية أن العمل على وقف العدوان على غزة وعلى الشعب الفلسطيني بصفة عامة وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية التي تفي بالاحتياجات الأساسية لأهل غزة مما ينبغي أن يحظى بأولوية دولية لدى كل أصحاب الضمائر الحية وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية باعتبار هذا وذاك مطلبا ملحا لإنقاذ أهل غزة وتوفير ما يمكن أن ينقذهم من حرب الإبادة والتجويع التي يتعرضون لها .