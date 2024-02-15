رئيس البرازيل: سعيد بزيارتى للقاهرة بالتزامن مع مرور 100 عام على علاقات البلدين

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، عن سعادته الغامرة بمرور 100 عام على العلاقات المصرية البرازيلية قائلا:" سعيد بزيارتي للقاهرة بالتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن مصر هي الشريك الثاني لبلادنا في أفريقيا.

أضاف "دا سيلفا"، في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تسعى لإقامة تبادل تجارى متوازن مع مصر.

وتابع الرئيس البرازيلي: اقترحت على الرئيس السيسي الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.