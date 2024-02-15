شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أعمال تصنيع القطار الإقليمى ضمن شبكة القطارات السريعة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لاستلام أحد القطارات الإقليمية المقرر تشغيلها ضمن شبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها في مصر بأطوار 2000 كم تقريبا على 3 خطوط، وتتسلم الوزارة قريبا قطار Desiro Hc الإقليمي والذي سيعمل ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع.

وينشر الخليج 365 صور من داخل مصنع شركة سيمنس الألمانية خلال تصنيع القطار بألمانيا، ويتم تصنيع قطارات سريعة تصل سرعتها إلى 250 كم في الساعة، وقطارات إقليمية بسرعات تصل لـ160 كم في الساعة، كما يتم تصنيع جرارات لقطارات البضائع بسرعة 120 كم.

وتسلمت وزارة النقل العام الماضى أول قطار إقليمى بشبكة القطارات السريعة، ويتواجد حاليا بمحطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو من طراز Desiro HC ويتكون من طابقين وتصل طاقته الاستيعابية إلى 849 راكب وسيعمل على الخطوط بسرعة تشغيله 160 كم /ساعة.

وسيعمل القطار على الخط الأول للقطار السريع ويتوقف فى المراكز والمدن، وتم تصنيع القطار لمصر وجرى اختباره بمدينة كريفيلد الألمانية، صنعته شركة سيمنز، وتصل سرعته إلى 160 كم/ساعة، كما يتم تصنيع قطار "فیلارو" بسرعة 250 كم /الساعة وهو القطار السريع، ويتوقف هذا القطار فى المحافظات فقط، وقطار ديسيرو بسرعة 160 كم / الساعة وهو القطار الإقليمى، وقطار ڤیکترون بسرعة 120 كم /الساعة وهو قطار البضائع.

وتقترب مصر من تحقيق حلم إنشاء شبكة قطارات سريعة، تمكنها من إضافة خدمات جديدة وتمته ممرات تنمية شاملة بمسار خطوط القطارات السريعة، وتعمل على ربط أماكن الإنتاج بأماكن التصدير، وتشمل شبكة القطارات السريعة التى تنفذها مصر، إنشاء 4 خطوط تربط، بإجمالى أطوال 2250 كم، أكثر من 80 مدينة مصرية، بالإضافة إلى الربط مع دول الجوار مثل ليبيا من خلال الخط الأول، والربط مع السودان من خلال الخط الثانى للقطار.