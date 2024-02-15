شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد وثلاثة جرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مواطنين بحى الشجاعية شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن سقوط شهيد و3 جرحى، جراء قصف إسرائيلى استهدف تجمعا للمواطنين بحى الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت 7040 فلسطينيًا من الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، فى السابع من أكتوبر الماضى.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير - في بيان صحفي مشترك اليوم الخميس، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات طولكرم، وبيت لحم، والخليل، ونابلس، وجنين، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة للمنازل.