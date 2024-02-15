شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية ترفع درجات الاستعداد لمساعدة المواطنين فى مواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد لمساعدة المواطنين على الطرق والمحاور الرئيسية، فى مواجهة موجة الأمطار التى اجتاحت بعض المحافظات وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقال مصدر أمني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إنه تم تكثيف التواجد المروري الميداني، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي، والأوناش المرورية، على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات؛ لرفع أى معوقات مرورية، والمساهمة فى الحد من آثار الأمطار، بالإضافة الى تقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري فى كافة المواقف الطارئة.

وأضاف أنه تم التأكيد على التواجد الميداني للمستويات الاشرافية؛ لمتابعة تنفيذ الخطط المرورية في تلك الأجواء، والمساهمة في تسيير حركة المرور، وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين.

وشدد المصدر الأمني على أن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، ولاسيما في المواقف الطارئة.