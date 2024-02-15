رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البرازيلى دا سيلفا.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، الذى يزور مصر حاليا.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية: "أرحب بيك وسعيد بلقائك في مصر.. وبشكرك على هذه الزيارة ..واسمحوا لي أن أسجل كل التقدير والاحترام لشخصكم ، وأقول إن فخامة الرئيس شخصية عظيمة جدا ويمكن أثناء حديثنا في الداخل تحدثنا خلال حكم دولة البرازيل لاكثر من 120 سنة لم يحدث إن الشعب البرازيل يختار ولاية تالتة غير فخامة الرئيس، وهذا يعكس شخصية الرئيس الملهمة والمقدرة.



تعاون بين مصر والبرازيل

الرئيس السيسى:

• لجنة مشتركة على أعلى مستوى بين مصر والبرازيل

• الرئيس البرازيلى شخصية عظيمة وملهمة

• توافقنا مع رئيس البرازيل على أهمية وقف إطلاق النار فى غزة

• اتفقنا على تطوير العلاقات بين مصر والبرازيل فى كل المجالات

• تنسيق أطر التعاون والأهداف خلال قمة G20



رئيس البرازيل

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا:

• أشكر مصر والرئيس السيسى لإجلاء رعايا البرازيل من قطاع غزة

• إسرائيل تقتل النساء والأطفال فى غزة بشكل غير مسبوق

• نعول على دعم مصر فى مجموعة العشرين

• فى إطار بريكس سنعمل على إصلاح الحوكمة الدولية وبناء السلام خاصة فى الوضع الراهن

• سعيد بزيارتى للقاهرة بالتزامن مع مرور 100 عام على علاقات البلدين

• البرازيل تسعى لإقامة تبادل تجارى متوازن مع مصر