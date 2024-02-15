شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الأحوال الجوية.. السكة الحديد تخفض سرعة القطارات على بعض الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من بالبلاد ، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات علي بعض الخطوط .

وأكدت الهيئة، علي الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة سقوط الأمطار.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها و تؤكد علي أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.