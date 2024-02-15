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لسوء الأحوال الجوية.. السكة الحديد تخفض سرعة القطارات على بعض الخطوط

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من بالبلاد ، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات علي بعض الخطوط .

 

وأكدت الهيئة، علي الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة سقوط الأمطار.

 

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها و تؤكد علي أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سيطرة المنخفض الجوى على شمال البلاد  مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد ، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. 

 

و يشهد اليوم الخميس،  طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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