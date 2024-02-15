شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الأحوال الجوية.. السكة الحديد تخفض سرعة القطارات على بعض الخطوط والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الهيئة، علي الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة سقوط الأمطار.
وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها و تؤكد علي أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
و يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10.
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