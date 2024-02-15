شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القمة المصرية البرازيلية بقصر الاتحادية.. فى عدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في استقبال الرئيس السيسى نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، وعقدهما قمة مصرية برازيلية في قصر الاتحادية شهدت العديد من الاتفاقات الثنائية التي شملت جميع المجالات .

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

قمة مصرية – برازيلية بقصر الاتحادية

الرئيس السيسى: اتفقنا على أهمية وقف إطلاق النار فى غزة.. وتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق موضوعات التعاون بين البلدين.. الرئيس لولا دا سيلفا: مصر تلعب دورا مهما لإيجاد حل للقضية الفلسطينية

السماح للضرائب العقارية بالتعاقد مع شركة لتشغيل "tax-E"

مدبولى: زيارة الرئيس التركى تمثل مرحلة جديدة من العالقات الثنائية على أساس التنسيق املشترك





المحاصرون بمستشفيات "الأمل وناصر" يستغيثون من القصف الإسرائيلي.. رسل الخير يروون لـ"الخليج 365" ما يجرى أمام معبر رفح: "فخورين ببلدنا وخوف الصهاينة مننا وراثة"

انطلاق مبادرة "كلنا واحد" اليوم..2148 شادرا ومنفذا توفر السلع بتخفيض 40%





رفع درجة الاستعداد بسبب "الطقس السيئ".. والتنمية المحلية تكلف "إدارة الأزمات" بمواجهة الطوارئ

فحص 12.5 مليون فى مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة









"الإحصاء": 1.3% ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل عام 2023