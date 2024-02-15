شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية" تحذر من توقف مولدات الكهرباء بمجمع ناصر الطبي خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من توقف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي بسبب نفاذ الوقود خلال 24 ساعة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.