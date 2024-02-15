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كشف قضية غسل أموال بقيمة 43 مليون جنيه

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القاهرة - سامية سيد - قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة أسيوط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) .

 

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ (43 مليون جنيه تقريباً).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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