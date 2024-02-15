شكرا لقرائتكم خبر عن كشف قضية غسل أموال بقيمة 43 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة أسيوط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) .

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ (43 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.