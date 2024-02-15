شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: التخطيط لإخلاء رفح الفلسطينية جارٍ ولم تتم الموافقة بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر، إن مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى عارض مقترحا يسمح بانتقال النازحين من رفح إلى شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

أضافت واشنطن بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلى، أن عملية التخطيط لإخلاء رفح الفلسطينية جارية ولم تتم بعد الموافقة على خطة نهائية.

فيما أعلن الحوثيون، عن اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على العدوان الأمريكي والبريطاني، معتزمة مواصلة منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.