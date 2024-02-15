شكرا لقرائتكم خبر عن لولا دا سيلفا: مصر تلعب دورا فريدا في تقريب البرازيل من إفريقيا والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، عن سعادته بزيارة القاهرة مرة أخرى بعد 20 عاما من زيارته كأول رئيس برازيلي لمصر وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، مؤكدا أن مصر تلعب دورا هاما وفريدا في استراتيجية تقريب البرازيل من دول إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال دا سيلفا، عبر حسابه على منصة X: "يسعدني العودة إلى القاهرة بعد 20 عامًا من زيارتي كأول رئيس برازيلي لمصر، ويبدو أن البرازيل كانت خارج العالم وتنظر فقط إلى أوروبا والولايات المتحدة، أعود الآن للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".

وأضاف دا سيلفا: "اليوم كما في عام 2003، تهدف زيارتي إلى تقريب البرازيل من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وتلعب العلاقات مع مصر دورًا فريدًا في هذه الاستراتيجية".



تغريدة الرئيس البرازيلي

وكان الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" وجه الشكر لمصر على تقديم المساعدة للبرازيل حتى تمكنت من إجلاء مواطنيها الذين كانوا عالقين فى قطاع غزة، عبر التنسيق مع السفارة البرازيلية بالقاهرة، حيث تم إجلاء حوالى 2000 شخص، وضمان عودتهم بسلام إلى البرازيل.

وقال رئيس البرازيل: "إن مصر تلعب دورًا مهمًا لإيجاد حل للصراع الفلسطينى الإسرائيلي"، معربًا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى على مساعدته فى إجلاء المواطنين البرازيليين من قطاع غزة.

وأضاف الرئيس البرازيلى، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية:" البرازيل تدعم الدعوة التى حركتها جنوب أفريقيا فى محكمة العدل الدولية، ونحن على يقين بأنه لن يكون هناك سلام دون إقامة دولة فلسطينية".