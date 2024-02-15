شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يسحب لواء المظليين 646 من غزة ويبقى على القوات النظامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سحب لواء المظليين 646 الاحتياطي من غزة، والإبقاء على القوات النظامية فقط في القطاع، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لا يمكن أن تحل المستشفيات الميدانية محل المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف، أن منظمة الصحة العالمية قالت إنها مُنعت عدة مرات من الوصول إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.