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متظاهرون إسرائيليون يغلقون الطريق المؤدى لوزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل فورية

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القاهرة - سامية سيد - أغلق متظاهرون إسرائيليون الطريق المؤدي إلى وزارة الدفاع في تل أبيب، للمطالبة بصفقة تبادل فورية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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