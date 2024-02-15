شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون إسرائيليون يغلقون الطريق المؤدى لوزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل فورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق متظاهرون إسرائيليون الطريق المؤدي إلى وزارة الدفاع في تل أبيب، للمطالبة بصفقة تبادل فورية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.