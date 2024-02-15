شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع إسرائيلي بالجليل الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام، بإطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.