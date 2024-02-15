شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: جارِ التحقق من سقوط صاروخ على مصنع في كريات شمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه جارِ التحقق من سقوط صاروخ على مصنع في كريات شمونة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.