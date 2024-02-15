شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يطلق مبادرة بديل المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلق المركز القومى للبحوث تحت رعاية كل من حسين درويش- القائم بأعمال رئيس المركز- والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وتنسيق الدكتورة هبه عبدالمنعم الرفاعي- أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية ورئيس وحدة المؤتمرات - مبادرة بديل المستورد وتقديم الحلول التكنولوجية.

جاء ذلك من خلال إستهداف البرنامج الحكومي (تعميق التصنيع المحلي) للإرتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وقد رصدت الدولة 152 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر حيث سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصرومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية.

وفى هذا السياق فإن المركز القومي للبحوث يفخر بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعي لتقديم بدائل محلية للمستورد بجودة عالية، ومن خامات محلية وكذلك تقديم حزم تكنولوجية كحلول لكثير من المشكلات الصناعية والبيئية. و يضم معرض المنتجات والمخرجات البحثيه بالمركز القومي للبحوث أكثر من ٢٠٠ منتجا من المنتجات القابله للتطبيق من خلال أبحاث تطبيقية مقدمه من 14 معهد بالمركز تتميز بكونها مصنعة بخامات من بيئتنا المحليه والتي تم تصنيعها ببراءات إختراع ممنوحة أو نتاج أفكار إبتكاريه من علماء المركز القومي للبحوث ولها القدره على التنافس في الأسواق المحلية بعظف تقليل العمله الصعبه المدفوعه للإستيراد وفتح أسواق لمنتجات جديدة تحت شعار صنع في مصر .

وتعرض هذه المنتجات كمبادره من من المركز لإستبدال المنتج المحلى بالمستورد

يذكر أن أهم أهداف هذه المبادرة هو:

تعزيز الوعي بمخرجات البحث العلمي التطبيقي القومي

تسليط الضوء على الإبتكارات والحلول البحثية الوطنية

الإهتمام بمنتجات البحث العلمي المحلية كبدائل للمستورد.