شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة سيارتى نقل أثناء إلقاء المخلفات بجوار محور الفريق العرابي بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم ضبط ومصادرة سيارتي نقل أثناء إلقاء المخلفات بجوار محور الفريق العرابي بالسلام، وتم التحفظ على السيارتين بمعرفة أجهزة حى السلام أول مع إخطار النيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم.

وأهابت محافظة القاهرة مالكى وسائقي السيارات عدم إلقاء المخلفات فى الشوارع العامة مع الالتزام بنقل المخلفات فى الأماكن المخصصة لذلك فى مقلب 15 مايو أو مقلب العبور لعدم التعرض للمسائلة القانونية، يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وشهدت العاصمة طفرة كبيرة في تطوير الطرق قضت على التكدس والازدحام المرورى، حيث تم تطوير عدد من المحاور بالإضافة إلى إنشاء أخرى جديدة، ومن بينها محور الفريق إبراهيم العرابي، والذى تم إنشاؤه في شهر يونيو من العام الجارى، ويمتد الطريق بطول 13.5 كم وعرض 50 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية، ويهدف إلى ربط طريق جسر السويس بطريق القاهرة / بلبيس الصحراوي، وخلق تقاطعات حرة للمحور لتسهيل الحركة المرورية.