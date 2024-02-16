شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: قلصنا قدرات الحوثيين للهجوم على السفن.. ونواصل حث إسرائيل على التزام القانون الإنساني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنتاجون تقليص قدرات الحوثيين للهجوم على السفن، وتركيزه على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال البنتاجون: "سنواصل حث إسرائيل على التزام قوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي، ونعمل على إعادة الهدوء إلى المنطقة للمضي قدما في حل الدولتين".

وتابع البنتاجون: "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا مع إسرائيل بأننا لا نريد أن نرى خسائر بين المدنيين في قطاع غزة، ونشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونكثف جهودنا لمنع توسع النزاع خارج غزة".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن نفذت هجوما إلكترونيا على سفينة تجسس إيرانية مشتبه بها، مشيره إلى أن سفينة التجسس الإيرانية كانت تجمع معلومات عن سفن الشحن في المنطقة.

وأشار، إلى أن روسيا تسعى للحصول على قدرات مضادة للأقمار الصناعية تمثل مصدر قلق بالغ لكنها لا تشكل تهديدا نشطا.