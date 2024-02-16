شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 16/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:02





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:13 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:23

موعد صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 7:06 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:04

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:14 م

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:55

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:09 م

وقت صلاة المغرب 5:35 م

وقت صلاة العشاء 6:50 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 6:58