شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 16/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 7:02
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:23
موعد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:04
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:14 م
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:55
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:09 م
وقت صلاة المغرب 5:35 م
وقت صلاة العشاء 6:50 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 18: 3
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 6:58
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