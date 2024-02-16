شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف استعدادات مصر لإطلاق مؤتمر الطاقة "إيجيبس 2024" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة البيئة، بالتعاون مع العديد من الوزارات لإطلاق مؤتمر مصر للطاقة ( إيجيبس 2024 ) وهو مؤتمر الاستدامة في الطاقة وخفض الانبعاثات، ضمن فعاليات الحدث، والذى يهدف الى الخروج بمخرجات مهمة علي رأسها وضع خارطة طريق لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

يناقش المؤتمر مستقبل الطاقة الآمن منخفض الكربون من خلال خفض حرق الغازات الدفيئة 65% حتى 2030 فى قطاع البترول، ويتضمن المؤتمر يوم مخصص للكربون، يتضمن عدد من الفعاليات منها جلسات حول خفض الكربون، ومسابقة خاصة بالابتكارات.

عملت أيضا وزارة البيئة، على تشكيل مجموعة عمل من وزارتى البيئة والبترول ، لتحديد كافة المخرجات التى ستتنج من تلك الجلسات ، والتى تشمل الإعلان عن الآليات المختلفة لخفض الكربون، وأهم والتكنولوجيات المستخدمة فى هذا الصدد، كما يتضمن المؤتمر عرض لأهم المشروعات التى نفذتها مصر لمواجهة الاثار السلبية لتغير المناخ، و التى تم تنفيذها فى مجال المحميات الطبيعية.

تتواصل وزارة البيئة مع العديد من الدول ودعوتها ا للمشاركة بتجاربها فى هذا الشأن، و الاستفادة من الابتكارات التى ستعرض خلال المؤتمر ، وخلق مجموعة من الشباب لديهم من المعرفة والمهارة تمكنهم من التعامل مع قضايا المناخ وخفض الكربون.

وتسعى وزارة البيئة خلال الفترة القادمة إلى وضع خارطة طريق طويلة الأجل ، وخلق المناخ الداعم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، وتطوير الموارد البشرية للعمل في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ مشروع رائد، والبدء فى عمل دراسة حول تجميع الكربون وتخزينه ، والتركيز في البداية على الاستخدامات، والاستفادة من التجارب الدول الآخرى فى هذا الشأن.