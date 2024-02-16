شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لا توجد مستحضرات دوائية من الإنسولين على شكل حبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الإنسولين هو هرمون يساعد الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم ويحتاج مريض السكر إلى الإنسولين يوميًا

وتابعت وزارة الصحة والسكان : لا توجد أي مستحضرات دوائية من الإنسولين على شكل حبوب أو دواء فموي لأن الإنزيمات الموجودة في المعدة تقوم بتكسير الإنسولين قبل وصوله إلى مجرى الدم.

واستكملت: تستخدم حقن الإنسولين لعلاج مرض السكر والسيطرة عليه مع تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة والأدوية الفموية ولا يؤخذ الإنسولن الا بعد استشارة الطبيب.