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وزارة الصحة: لا توجد مستحضرات دوائية من الإنسولين على شكل حبوب

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الإنسولين هو هرمون يساعد الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم ويحتاج مريض السكر إلى الإنسولين يوميًا

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان : لا توجد أي مستحضرات دوائية من الإنسولين على شكل حبوب أو دواء فموي لأن الإنزيمات الموجودة في المعدة تقوم بتكسير الإنسولين قبل وصوله إلى مجرى الدم.

 

واستكملت: تستخدم حقن الإنسولين لعلاج مرض السكر والسيطرة عليه مع تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة والأدوية الفموية ولا يؤخذ الإنسولن الا بعد استشارة الطبيب.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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