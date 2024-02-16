شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية اليوم وبدء التحسن غد السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، شهدنا سقوط أمطار فى مختلف المحافظات، خفيفة ورعدية وبعض نشاط للرياح أشعرنا بالبرودة، ومتوقع استمرار التقلبات الجوية اليوم الجمعة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة لبرنامج "كل الزوايا" على قناة on، أن أمطار اليوم ستكون من المتوسطة للغزيرة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية، خفيفة وتكون متوسطة فى المحافظات الداخلية منها القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق بشمال سيناء.

وأكدت أننا سنشهد تحسن فى الأحوال الجوية يبدأ من غد السبت بسقوط أمطار قليلة وتهدأ سرعات الرياح، والأمطار من خفيفة لمتوسطة، وهذا من الطبيعى.