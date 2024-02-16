شكرا لقرائتكم خبر عن لو محلك مرخص.. إزاى تعمل فرش لعرض زينة وياميش رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والذي يحل علينا وفقًا للحسابات الفلكية الإثنين 11 مارس المقبل، يتسابق أصحاب المحال بمحافظة الجيزة في عمل "فرش" أمام محالهم للتوسع في عملية البيع وعرض مستلزمات رمضان من الزينة والفوانيس أو الكنافة والقطايف وعروض الياميش.

يعد "الفرش" أحد أنواع إشغال الطريق العام، ويستلزم لإقامته حصول صاحب المحل المرخص على ترخيص من الحي التابع له أو المركز التكنولوجي بالحي، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة.

يحق لمالك المحل المرخص أو المستأجر أو وكيل أعمالهما بتوكيل رسمى موثق في الشهر العقاري الحصول على هذا الترخيص، شريطة عدم وجود أى مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ويمكن لصاحب الخدمة التقدم بطلب للحي أو المركز التكنولوجي لاستخراج ترخيص لعمل فرش مناسبات موسمية للمحلات المرخصة، على أن يرفق مع الطلب الأوراق والمستندات التالية:

-أصل الرخصة.

-آخر إيصال تفتيش.

-آخر إيصال نظافة.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-رسم هندسي أو كروكى لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

وبعد تقديم صاحب الخدمة الطلب للمركز التكنولوجي وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، تقوم الإدارة المختصة بعمل معاينة وإبداء رأيها، ومن ثم تحرير قسيمة السداد، والتسديد في الخزينة واستلام التصريح.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا، في كلًا من أحياء: (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة)، ومراكز ومدن: (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.