%85 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبات المخالفين للأكازيون الشتوى

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القاهرة - سامية سيد - أيد قراء الخليج 365 تغليظ العقوبات على المخالفين للأكازيون الشتوى، حيث أجاب 85% من القراء على استطلاع الخليج 365 "هل تؤيد تغليظ العقوبات على المخالفين للأكازيون الشتوى؟"، فى حين أجاب 15% من القراء بـ"لا".

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2024، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2024 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى 2024، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين وأخرى بمديريات التموين لمتابعة عمل الأوكازيون.



