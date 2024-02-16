شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 26 بيتا من بيوت الله منها 20 مسجدًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الاوقاف ( 26 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 16 / 2 / 2024م، منها ( 20 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 584 ) مسجدًا منها ( 455 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 129 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 16 / 2 / 2024 م عدد ( 11606 ) مسجد، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و(61) مليون جنيه. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف بني سويف 1. مسجد الرحمن الرحيم – المنطقة الصناعية كوم أبو راضي ( مجمع العرب) – مركز الواسطى مديرية أوقاف الإسماعيلية 2. مسجد الزهراء – جلبانة – القنطرة شرق مديرية أوقاف سوهاج 3. مسجد العتيق- الشيخ جمعة – طهطا 4. مسجد علي يوسف – نجع المشايخ – دار السلام 5. مسجد الفتح ( آل همام ) – مشطا – طما 6. مسجد التراضي – أبو سقير – الحرجة بحري – عرابة أبيدوس مديرية أوقاف الشرقية 7. مسجد المصطفى – قرية زور أبو الليل – أولاد صقر 8. مسجد عزبة ماهر الكبرى الروضة – فاقوس 9. مسجد التوبة – عزبة ثابت – م رضوان – أبو كبير مديرية أوقاف الجيزة 10. مسجد الرحمن –عزبة قرني - العياط مديرية أوقاف المنيا 11. مسجد النور – إبجاج الحطب – مطاي 12. مسجد السلام – أبو يعقوب - المنيا 13. مسجد مبارك الغربي – عزبة مبارك – بلنصورة – أبو قرقاص مديرية أوقاف البحيرة 14. مسجد علواني حمد القبلي – قرية أبو الشقاف - مركز حوش عيسى 15. مسجد الدفراوي– الإبراهيمية – مركز إيتاي البارود 16. مسجد عبد المولى - جزيرة الضهرية – مركز إيتاي البارود 17. مسجد مورده إشليمة– مركز إيتاي البارود مديرية أوقاف القليوبية 18. مسجد الشهيد مسعد جميل – أرض الجباسات– شبرا الخيمة شرق 19. مسجد الإخلاص – طحانوب– شبين القناطر غرب مديرية أوقاف مطروح 20. مسجد الشيخ كندي بو ملحا – منطقة آبار نوح أولاد نوح ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف الشرقية 1. مسجد الوحدة – بساتين بركات نمرة 1 - بلبيس 2. مسجد الزعفرانية – بردين مديرية أوقاف الإسكندرية 3. مسجد زاوية سلطان – محطة الرمل مديرية أوقاف القليوبية 4. مسجد أبو بكر الصديق – المنيرة – القناطر الخيرية مديرية أوقاف سوهاج 5. مسجد آل صالح – السمطا - البلينا مديرية أوقاف أسوان 6. مسجد أبو بكر الصديق – نجع الشيخ تاج الدين – السباعية

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