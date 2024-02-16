شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي فى معارك غزة لـ572 عسكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر من سلاح المظليين بجروح خطيرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن عدداً من الجنود أصيبوا خلال هذه المعارك، إصابة أحدهم خطرة.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الاحتلال من العسكريين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 572 قتيلا، وفقا لآخر إحصاء رسمي.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد بعد اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن، الليلة الماضية، أن إسرائيل لن ترضخ للضغوط لقبول دولة فلسطينية.