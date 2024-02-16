شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وقواعد وسن التقدم بالمدارس المصرية اليابانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الفترة المقبلة، باب التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، نرصد فى التقرير التالى شروط وقواعد وسن القبول :

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية وذو أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

-يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام 2024.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

- سن المستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد، والصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد والصف الثالث الابتدائي 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.

-قبول المستوى بناءا على الأماكن المتاحة فى الفرع المتقدم اليه، و في حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض اطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات.

- الأوراق المطلوبة: شهادة ميلاد مميكنة للطفل التلميذ حديثة الإصدار لا تزيد عن شهر وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية) وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت في بطاقة الرقم القومي، والتوقيع على إقرار ولى الأمر عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر، ونسخة للمدرسة وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.