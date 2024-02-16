شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تختتم السيمينار العاشر لكهنة إيبارشية المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مجمع كهنة إيبارشية المعادي ودار السلام والبساتين، السيمينار العاشر لهم، والذي أقيم بمشاركة الدياكونيين، تحت عنوان "نظرة أرثوذكسية للوحدة الكنسية".

واختيرت الآية "لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا، لِيُؤْمِنَ الْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي." (يو ١٧: ٢١) لتكون شعارًا للسيمينار.

وكان الأنبا دانيال مطران الإيبارشية، سكرتير المجمع المقدس افتتح السيمينار بينما ألقى الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية محاضرة بعنوان "ضرورة دراسة تاريخ العقيدة إلى جانب دراسة العقيدة" ، كما تم تقديم عرض لنتائج استبيان خاص بالآباء الكهنة والدياكونيين، بالإضافة إلى مجموعتي عمل.

وتضمن السيمينار جلسة رعوية للأنبا دانيال والأنبا مكاري مع زوجات الآباء الكهنة والدياكونيين.