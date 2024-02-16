شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين مصرى مستفيد من أسقفية الخدمات العامة.. تعرف على برامجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أسقفية الخدمات العامة من أبرز المؤسسات التابعة للكنيسة، حيث تقدم خدمات لكل جموع الأقباط والمسلمين في مصر، ومؤخرا فتحت باب التبرعات لصالح قطاع غزة، فقد تأسست لتكون بمثابة الذراع التنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتلعب الأسقفية دورًا رائدًا فى الخدمات الدياكونية للفقراء.

وأوضح الموقع الرسمي للكنيسة أن خدمات الأسقفية تصل إلى 4 ملايين مصري من بين الأفراد الأكثر احتياجًا، ويتم التركيز بصفة خاصة النساء والشبابوالأطفال.

ولدى الأسقفية مجلس استشاري مكون من 7 أعضاء يقدم المشورة للأسقف والمدير التنفيذي في المواضيع المختلفة، وبلغ عدد المستفيدون 415 موظفًا بالإضافةإلى 1200 متطوع.

أولاً: البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع(ICDP)

المكونات الفنية/ البرامجية:

برنامج الرعاية الصحية الأولية: مساعدة المجتمعات المستهدفة علي أن تصبح أكثر صحة وإنتاجية.

برامج التعليم: يتكون من برنامجين فرعين، تعليم الكبار ويهدف إلى تمكين الأميين من تحقيق المستوى التعليمي والثقافي المناسب للقيام بدور فعال مجتمعاتهم. وبرنامج تحسن جودة التعليم لطلبة مرحلة التعليم الأساسي.

برنامج التنمية الاقتصادية: يهدف إلى تحسن مستوى معيشة الأسر الفقيرة ومساعدة الشباب للحصول على وظائف مناسبة.

برنامج التنمية الريفية: يعمل على تحسن الإنتاج الزراعي والحيواني لرفع مستوى معيشة المزارعين.

برنامج البيئية: يهدف الي نشر الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة والتدابير المناسبة من أجل الحفاظ على البيئة بما ذلك الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

برنامج إطلاق قدرات النشء، ويشمل هذا البرنامج برنامجين أساسيين وهما:

برنامج تنمية الطفولة المبكرة: ويعمل على توفير فرص التعلم للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية والفنيةللأطفال والتي تقود إلى تنمية روح الابداع وغرس قيم التسامح والتنوع.

برنامج الشباب: يهدف إلى تمكين الشباب القبطي من العمل بشكل فعال في كنيستهم ومجتمعهم.

برنامج تمكين المجتمع والاستدامة: يسعي هذا البرنامج إلى بناء قدرات المجتمعات المستهدفة وتمكينها لتصبح قادرة على تحمل أعباء تنمية نفسها بما يعززاستدامه التنمية بالمجتمعات.

برامج بناء السلام المجتمعي: يتكون هذا البرنامج من وحدتين:

مناهضة العنف ضد الطفولة: يسعي الي حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل وتمكن الأطفال من النمو في مجتمع داعم لنموهم وتطورهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم والاستمتاع بطفولتهم.

مناهضة العنف ضد المرأة: يهدف إلى النهوض بالظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات المصريات ودعم تمتعهن بحقوقهن ومناهضة أيتمييز قائم علي النوع الاجتماعي