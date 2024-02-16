شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تدريب 100 موظف بـ27 محافظة على إدارة المخلفات ومعايير السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتنسيق مع مسئولي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتدريب العاملين بإدارات المخلفات الصلبة بالمحافظات على إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية الارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع كفاءة ومستوي النظافة في المحافظات حتي يشعر المواطنون بنقلة نوعية في هذا الملف الهام، إضافة إلى التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص والاستثمارى في تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية .

وأكد اللواء هشام آمنة أن البرنامج يهدف إلى تزويد العاملين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين إدارة المخلفات الصلبة وضمان إلتزامهم بأعلى معايير الأداء والسلامة البيئية ، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لإعداد وتنفيذ خطة لتدريب العاملين بالهيئة بمقر مركز التنمية المحلية بسقارة على إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي سيبدأ تنفيذه من الأحد المقبل وحتى 29 فبراير 2024، وسينقسم إلى دورتين تدريبتين ويستفيد منهما 100 متدرب ، وستتم كل دورة على مدار5 أيام، على أن يتم البدء بالعاملين بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي مصمم حول إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروع جمع ونقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة وسيركز على عدة موضوعات محورية أبرزها أساسيات إدارة المخلفات البلدية الصلبة وإجراءات الجمع ، وإجراءات الرصد والمتابعة ، وإدارة عمليات الجمع والتخلص، وتقييم الأداء والجودة ، والتوعية والتثقيف البيئي ، وإنشاء قواعد البيانات ، وأنشطة تطبيقية وعملية حيث سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية ومحاكاة للمواقف الواقعية وزيارات ميدانية لمرافق المعالجة والتخلص لتعزيز الفهم العملي .

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية البرنامج التدريبي في رفع وعى العاملين بتقنيات الرصد والمتابعة الفعالة لعمليات جمع ونقل المخلفات والتي تعتبر جزءاً أساسياً من إدارة المخلفات الحديثة ، مشيراً الى أن هذه التقنيات ستساعد في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وضمان الالتزام بالمعايير البيئية وتشمل هذه التقنيات أنظمة تحديد المواقع العالميةGPS في مركبات جمع المخلفات لتتبع مواقعها في الوقت الفعلى مما يساعد في تحسين تخطيط الطرق وتقليل الوقت والوقود المستهلك ، وتوظيف أنظمة إدارة المعلومات الجغرافية GIS لتحليل البيانات المكانية وتخطيط مسارات الجمع بكفاءة ، واستخدام البرمجيات المتخصصة لإدارة عمليات جمع المخلفات وتتبع الشكاوى وتحليل البيانات ، واستخدام الحاويات الذكية مزودة بأجهزة استشعار لقياس مستوى الامتلاء ، وتوظيف تقنية التعريف بترددات الراديو RFID لتتبع حاويات المخلفات مما يساعد في مراقبة حركتها وضمان جمعها في الوقت المناسب .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان التقنيات التي سيتم تزويد المتدربين بمعرفتها بالبرنامج التدريبي ستتضمن أهمية استخدام كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار على مركبات الجمع لضمان الالتزام بالمسارات المحددة والكشف عن أي مخالفات ، وكيفية تحليل البيانات وإعداد التقارير من عمليات الجمع والنقل وتحليلها للحصول على رؤى تساعد في تحسين الخدمة وتقليل التكاليف ، فضلاً عن ضرورة توفير قنوات تواصل للجمهور للإبلاغ عن مشكلات المخلفات وتتبع الشكاوى والاستجابة لها .

وقال اللواء هشام آمنة إن هذه الدورات تسهم فى سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات، وإزالة أى معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة وتحسينها باستمرار حتى يشعر المواطن بتحسن مستمر فى الخدمات التى تمس حياته اليومية، خاصة مع جهود الدولة لوقف التدهور البيئى وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.