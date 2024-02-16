شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالبنوك تبحث مع وزير العمل البحرينى توسيع التعاون بين اتحادات العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفداً من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتجارة والتأمينات والأعمال المالية برئاسة الدكتورة سلاف درويش، جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل فى دولة البحرين، بحضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين.

وخلال اللقاء، استعرض وزير العمل تجربة العمل النقابي في مملكة البحرين، ودوره في تعزيز المكتسبات العمالية، ودعم مبادىء الحوار الاجتماعي والتفاوض بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيراً إلى ما تزخر به مملكة البحرين من تشريعات عمالية متطورة، وقانون خاص للنقابات العمالية، مما أثرى تجربة المملكة النقابية. ونوه الوزير إلى أهمية توسيع أوجه التعاون بين الاتحادات العمالية في البلدين الشقيقين بما يعزز من العلاقات العمالية بين أطراف الإنتاج.

من جانبها، أشادت النائبة الدكتورة سولاف درويش بتجربة مملكة البحرين العمالية، مؤكدة أن الإنجازات التي حققتها وخصوصاً على المستوى الدولي رسخ مكانتها الدولية في ظل محافظتها على حقوق جميع العمال، منوهة بحصول المملكة على مراكز دولية متقدمة في عدد من المجالات وأبرزها مكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي يعكس ما تتمتع به من قوانين وتشريعات متقدمة متوافقة مع معايير العمل الدولية.