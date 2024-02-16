شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الشتوية الماطرة على أغلب الأنحاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الشتوية الماطرة على أغلب الأنحاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الأمطار تكون خفيفه وقد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبةوسيناء ومناطق متفرفةمن القاهرةالكبرى وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

و يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد بارد على السواحل الغربية مائل للدفء على جنوب الصعيد دافئ على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الحمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10.