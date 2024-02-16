شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: حفل ختام الأسبوع العربى للبرمجة بمُشاركة وفود 14 دولة عربية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- ألكسو- إيسيسكو )، انطلاق فعاليات الحفل الختامي للأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثالثة، تحت عنوان: "اللغة العربية والإبداع الرقمي"، غدًا السبت 17 فبراير الجاري، بحضور وفود من 14 دولة عربية (الإمارات – الأردن – البحرين – الكويت – اليمن – ليبيا – فلسطين – عمان – سوريا – لبنان – تونس – قطر – المغرب – الجزائر) بمُشاركة وفود رفيعة المُستوى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمُبادرات التربوية، بمقر مركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن مُسابقات الأسبوع العربي للبرمجة في دورتها الثالثة لعام 2023 شهدت مُشاركات كثيفة من قبل الوطن العربي، حيث بلغ عدد المُشاركين ما يقرب من ٣ ملايين طالب ومعلم بالوطن العربي، مؤكدًا على أن الدورة الثانية لهذا المشروع لعام 2022 شهدت مُشاركة ما يقرب من 2 مليون طالب ومُعلم، كما شهدت الدورة الأولى للأسبوع العربي للبرمجة في عام 2021 مُشاركة ما يقرب من 200 ألف مُشارك من الوطن العربي.

وأشار رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، إلى أن الهدف من مشروع الأسبوع العربي للبرمجة، هو تعزيز قدرة الطفل العربي على استيعاب مفاهيم وأساليب التقانات الحديثة، ومساعدة المعلمين والتلاميذ بالوطن العربي على إبراز طاقاتهم وقدراتهم في مجال التكنولوجيات الحديثة والبرمجة الإلكترونية، بالإضافة إلى تأهيل المدرسين المُشاركين في هذا الحدث بجميع اختصاصاتهم ومستويات تدريسهم عبر برنامج تدريبي تم إعداده للغرض، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية بأسلوب ممتع ويسير يساعد في تعليم أساسيات البرمجة لكل الأعمار وخاصة الناشئين منهم لتكون فرصة أمامهم لفتح آفاق نحو تخصصات جديدة تواكب التطور التكنولوجي السريع ويؤهلهم الى الدخول فى سوق العمل العالمي.

كما ثمن المُشرف على اللجنة الوطنية الجهود التي بُذلت من قِبل الجهات المُتعاونة في هذا المشروع، مؤكدًا أن الحفل الختامي سيشهد تكريم الوفود العربية المُشاركة في حفل الختام.