شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: ضباط كبار فى الجيش اعترفوا بتفجير بيوت وتعذيب فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، بأن الفيديوهات التي التقطها الجنود خلال عملياتهم في غزة شكلت مادة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت وسائل الاعلام أن ضباط كبار في الجيش بينهم رئيس الأركان اعترفوا أن الجنود مارسوا عمليات سرقة وتفجير بيوت وتعذيب معتقلين فلسطينيين.