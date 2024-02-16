شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلى يحول قسم الولادة فى مجمع ناصر لثكنة عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تجبر النساء والاطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة إلى مبنى الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مبنى إدارة مجمع ناصر الطبي.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ133، مع تواصل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا، واستمرار نزوح المواطنين من مكان لآخر داخل القطاع المحاصر، في محاولة للنجاة من القصف الصاروخي وقذائف المدفعية ورصاص القناصة.

واستُشهد، فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال على منزلين لعائلتي جودة وزعرب وسط وشمال المدينة.