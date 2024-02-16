شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة ترفع عدد الشهداء لـ28775 والمصابين لـ68552 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيد و157 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، ️ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 28775 شهيد و68552 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقد أجبرت قوات الاحتلال الاسرائيلي النساء والاطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة إلى مبنى الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

وبينت الوزارة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مبنى إدارة مجمع ناصر الطبي.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ133، مع تواصل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعب فلسطين، واستمرار نزوح المواطنين من مكان لآخر داخل القطاع المحاصر، في محاولة للنجاة من القصف الصاروخي وقذائف المدفعية ورصاص القناصة.