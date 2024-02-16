شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قطار الشباب بـ300 طالب وخبير للمشاركة بمؤتمر التغيرات المناخية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق قطار الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة يوم الجمعة المقبل متجاها إلى محافظتى الأقصر وأسوان ، من قلب محطة مصر للسكة الحديد، مستقلا أكثر من 300 طالب وخبير من الجامعات المصرية والعربية والافريقية والإعلاميين البيئيين، استعداد للمشاركة في منتدى الشباب العربي والذى سينعقد هذا العام تحت شعار ” التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي والأمن المائي العربي” وتستضيفه محافظة أسوان بدءا من اليوم 16 فبراير المقبل لمدة أسبوع، الذى ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، تحت رعاية جامعة الدول العربية إدارة الشباب، وزارة الشباب ووزارة البيئة والموارد المائية والثقافة والسياحة ، وبالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية ، منها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏ "الـيونسكو"، ومركز آكساد للأراضي القاحلة، اتحاد المهندسين الأفارقة.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المنتدي يأتي انطلاقا من توصيات مجلسي وزراء المياه والبيئة العرب الذى عقد مؤخرا بمدينة الرياض بالسعودية، حيث يعد المنتدى منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سيناقش نتائج ومخرجات وتوصيات مؤتمر المناخ Cop28 بدبى، إضافة الى استعراض الأنشطة الشبابية التى تم تنفيذها فى إطار اعلان الرئيس عام 2023 عام الشباب العربي.

جدير بالذكر أنه تم اختيار أسوان لاستضافة منتدى الشباب العربى للبيئة كونها بوابة مصر الجنوبية، لأهمية الحاجة لدور الشباب في مواجهة تحديات المناخ بالوعي والعمل، حيث إن تغيرات المناخ تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائى العربى والأفريقى والعالمى.