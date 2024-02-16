شكرا لقرائتكم خبر عن قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتى ( كفر الشيخ – البحيرة) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (كفر الشيخ – البحيرة)، اليوم الجمعة : (6 شعبان 1445هـ)، الموافق (16/2/2024م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر ، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: (حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات) ، وذلك على النحو التالي: أولاً : مديرية أوقاف كفر الشيخ ( سيدي غازي ) وبيانها كالتالي :



