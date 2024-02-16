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قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتى ( كفر الشيخ – البحيرة)

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القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (كفر الشيخ  – البحيرة)، اليوم الجمعة  : (6 شعبان 1445هـ)، الموافق (16/2/2024م)، وتضم  كل قافلة (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر ، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: (حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات) ، وذلك على النحو التالي: أولاً : مديرية أوقاف كفر الشيخ  ( سيدي غازي ) وبيانها كالتالي :

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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