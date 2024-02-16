شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: وقف عمليات الصرف الزراعى فى الأراضى المنزرعة بالقمح حتى الحصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضى المزروعة بمحصول القمح لحين الانتهاء من موسم الحصاد، حفاظاً علي المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذة لعمليات الصرف المغطى.

يأتى ذلك فى ضوء الأهمية الإستراتيجية لمحصول القمح وحرص الدولة على الحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجى.

يذكر أن محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التى تأتى في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.