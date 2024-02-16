شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق تطلق برنامجا تثقيفيا لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم فى تشريعات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، إنه حرصاً من هشام فؤاد رئيس النقابة العامة على توعية وتثقيف العاملين ضمن استراتيجية النقابة لتحسين مستويات الأداء وتطوير الجانب المعرفي والمهني لدى العمال، بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للعمل والعاملين، تم تدشين برنامج (مع المستشار )، كبرنامج تثقيفي لتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم في إطار القوانين و اللوائح المنظمة للعمل وتعديلاتها وما يستجد من قرارات تنظيمية .

وأشارت النقابة، إلى أن البرنامج يتناول عدد من الجوانب المتعلقة بظروف العمل الفنية والإدارية والقانونية،لافته إلى أن المحتوى تم إعداده و مراجعته من قبل مختصين لضمان تقديم محتوى ثقافي مهني قانوني، ومن المقرر أن يتم إذاعة البرنامج بشكل حلقات أسبوعية من خلال الموقع الرسمي للنقابة،باسم "النقابة العامة للمرافق العامة"، لطرح أبرز القضايا والقوانين والرد على الاستفسارات القانونية للعاملين.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة للمرافق الموافقة علي زيادة منحة الوفاة الإصابية من 5000 إلى 10000 جنيه، فى حالة حدوث وفاه أثناء العمل وبسببه في أي من القطاعات الأربعة ( الكهرباء ـ مياه الشرب ـ الصرف الصحي ـ الاسكان ) ويشترط احتساب الوفاة إصابة عمل، والتفاوض مع فندق الجامعة العمالية بعباس العقاد للعاملين وأسرهم بأسعار مخفضة بشأن تسكين ذوى المرضى المغتربين ممن يتلقون العلاج بمستشفى الكهرباء تلبية لاحتياجات العاملين المغتربين طالبي ” المُرافق ”، بالإضافة إلى بدء حجز الرحلات المصيفية للعاملين بالمرافق بمدينتي جمصة و العصافرة لصيف 2024.